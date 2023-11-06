زوجة يوسف الشريف بتصريح غريب.. هذا ما قالته عن الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عرضت السيناريست إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” منشوراً علّقت من خلاله على حال الوسط الفني اليوم، مؤكدةً أنها بريئة من العبث الذي يشهده هذا الوسط.

وقالت إنجي في منشورها: “أنت كفنان مبدع ربنا أنعم عليك بنعمة قدرها عظيم… لو محترمتهاش محدش هيحترمك وهتبقى رخصت فنك ونفسك… ومن سمو الفن إنه مرآة لمشاعر المجتمع”. وأضافت: “الفنان الحقيقي بيكون مهموم بهموم الناس… حاسس بيهم… بيعبّر عنهم… وعن الوجع اللي جواهم وحتى وهو بيرفّه عنهم بيقدر يوصل رسالة تفيدهم وتأثر فيهم وهو بيرقق مشاعرهم”.

واختتمت المنشور بالقول: “الفنان الحقيقي بيحترم مهنته وبيحترم الموهبة اللي ربنا ادّهاله وبيحترم نفسه وعارف قيمة فنه… أنا بريئة من العبث اللي بيحصل ده… الفن أرقى من كده بكتير”.

يُذكر أن إنجي علاء سوف تخوض سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل “الراكون”، والذي يعود من خلاله زوجها يوسف الشريف الى الدراما بعد غياب ثلاث سنوات منذ أن قدّم آخر أعماله “كوفيد 25” في رمضان 2021، والمسلسل مكوّن من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي إنساني.

وكانت المؤلفة إنجي علاء قد كشفت في تصريحات سابقة أن المسلسل يحترم عقلية المشاهد، وأنها سعيدة بالتعاون مع زوجها يوسف الشريف بعد نجاحات عدة، مؤكدةً أن دوره في المسلسل مركّب وجديد عليه ومختلف كلياً عما قدّمه من أعمال فنية.