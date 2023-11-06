بالصور – هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد والدها بكلمات مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور ظهرت فيها مع والدها الفنان التشيكلي أحمد شيحة، لتحتفل بها بيوم ميلاده الذي يوافق 5 تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث كشفت عن صور نادرة تجمعهما معاً من مراحل عمرية مختلفة.

وعلّقت هنا على الصور بكلمات مؤثرة، قائلةً: “أبي… أحبك جداً… كل سنة وحضرتك مالي حياتنا وسندنا وضهرنا في الدنيا… أنت علّمتني أبقى ست بميت راجل… أيوة أنا عارفة أنا إيه وده مش غرور… ده معرفة قدر نفسي… أنت علّمتني الحياة… أنت علّمتني الحب… أنت علّمتني أن الكرامة هي كل شيء”.

وأضافت: “أنت علّمتني إنه بدون الحب إحنا ولا شيء… وأهم حب عندك هو مصر حبيبتك… ونادية طبعاً… أنت علّمتني أن الحرية هي الاحترام… وأن الاحترام هو الكلمة… وأن الكلمه ميثاق… بحبك يا أبويا ودائماً رافع راسي لأني بنتك”.

وأخيراً، حققت هنا شيحة نجاحاً كبيراً من خلال حكاية “ما تيجي نشوف” من مسلسل “55 مشكلة حب” بمشاركة كل من: ملك قورة، طارق صبري، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد، وهو من إخراج محمد الخبيري وتأليف عمرو محمود ياسين.