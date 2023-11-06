إعلامية شهيرة تنضم إلى فيلم أحمد الفيشاوي الجديد.. من تكون؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أحمد الفيشاوي من خلال منشور عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” عن انضمام الإعلامية رندا جبر إلى فريق عمل فيلمه الجديد “السيستم”، الذي يقدّمه بالتعاون مع الفنان طارق لطفي.

ونشر الفيشاوي عدداً من الصور من داخل كواليس التصوير تجمعه بالإعلامية رندا جبر، وعلّق عليها قائلاً: “انضمت الإعلامية الجميلة راندا جبر، الى نجوم فيلم “السيستم”… شرفتينا”.

يُذكر أن فيلم “السيستم” من إخراج أحمد البنداري، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم: أحمد الفيشاوي وطارق لطفي ونسرين طافش وبسنت شوقي، وبعض ضيوف الشرف، منهم الإعلامية رندا جبر ومحمد علي رزق.

وكان الفيشاوي قد أعلن عن بدء تحضيراته للفيلم بعدما نشر من خلال حسابه الخاص في إنستغرام” صوراً من جلسات التحضير مع مخرج العمل.

يُشار الى أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي الفنية، فيلم “أشباح أوروبا”، مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وتدور أحداثه حول زوجة تنجب ستة توائم، مما يضطر الزوج لبيع ثلاثة من أبنائهما بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة الأمر، تقرر ترك زوجها والسفر خارج البلاد لينشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل.