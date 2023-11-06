“الحب موجود دائماً”.. طليق بلقيس يتحدّث لأوّل مرّة عن انفصالهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد سنوات من انفصالهما، تحدث رجل الأعمال الإماراتي سلطان عبد اللطيف عن فترة طلاقه من الفنانة اليمنية بلقيس فتحي وعلاقته بطفله الوحيد منها تركي.

وقال سلطان في لقاء ضمن برنامج “سيدتي”: “ليس من الضروري أن يشعر الناس بحزني، أنا أجلس مع نفسي بمفردي وأحاسب نفسي كثيراً، والناس تتابعنا على السوشيال ميديا وتظن أنها حياتنا ولكنها في الحقيقة نصف ساعة من أصل 24 ساعة”.

وأضاف: “لم أندم على قراري، سواء أخطأت أم لم أخطئ لأن كل شيء مقدّر من الله. بالطبع لا أحد يسعد بالطلاق، لكنني مرتاح الآن، والطلاق تم بحب وتفاهم، وكل علاقة لا بد أن تنتهي، والحب موجود دائماً طالما هو في الحياة”.

وتحدث خلال اللقاء عن ابنه تركي فقال: “هو توأم روحي ونسخة مني في كل شيء، حتى في زعله”، وأكد أنه لن يتدخل في حياة طفله البالغ من العمر 5 سنوات بالقول: “أنا لن اتحكم في خياراته وحياته، بل دوري أن أكون مراقباً له من خارج الصندوق”.

وفي وقت سابق، رفضت النجمة اليمنية بلقيس فتحي الكشف عن أسباب طلاقها، مؤكدةً أنها أمور شخصية يجب التكتم عليها ولا يحق لأحد التدخل بها.