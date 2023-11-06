كانييه ويست يركض حافيًا في أحد فنادق الرياض.. شاهدوا ما حصل معه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال مغنّي الراب الأميركي كانييه ويست يثير الجدل على السوشيال ميديا بصوره وحركاته الغريبة خلال زيارته الى المملكة العربية السعودية.

وفي آخر مقاطعه الغريبة، ظهر مغنّي الراب بملابس سوداء تشبه البيجامة، ومشى حافي القدمين في أحد فنادق الرياض، حيث كان يركض للحاق بالمصعد، لكنه لم يتمكن من الوصول إليه، فسارع لاستخدام المصعد الآخر.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع، ورأوا تصرف ويست غريباً ولا يليق بالمكان، مؤكدين أن هذا التصرف لو أقدم عليه فنان عربي لانهالت عليه الانتقادات والتعليقات القاسية، في حين أنهم يتقبّلون هذا التصرف لأنه صادر عن أجنبي.

يُذكر أن مغني الراب الأميركي حضر النزال التاريخي بين نجمَي الملاكمة فرانسيس نغانو وتايسون فيوري، وهو باقٍ في المملكة لإحياء حفلات خاصة به، ويحرص دائماً على مشاركة متابعيه بنشاطاته ويومياتها المثيرة للجدل والمختلفة في المملكة.