أحمد حلمي يصوّر فيلمه الجديد قريبًا والعرض في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ الفنان المصري أحمد حلمي منذ أيام جلسات التحضير لفيلمه الجديد، وذلك استعداداً لبدء التصوير آخر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حتى يكون جاهزاً للعرض في موسم عيد الفطر 2024.

وكشف مصدر من داخل الشركة المنتجة للفيلم أنه يحمل عنواناً مبدئياًً “لسة حتة”، حيث قرّر صنّاع العمل تغييره، لكنهم لم يستقرّوا بعد على اسم له، وتسلّط أحداثه الضوء على ما يواجهه الطفل من عُقد نفسية، وكيفية تأثيرها في اتخاذ القرارات، وطريقة تعامل الآباء مع الأبناء.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي الفنية، فيلم “واحد تاني” الذي عُرض العام الماضي وحقق من خلاله إيرادات عالية تخطّت الخمسين مليون جنيه، وشاركه في البطولة عدد كبير من الفنانين، بينهم: روبي، سيد رجب، أحمد مالك، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، وهو من إخراج محمد شاكر خضير.