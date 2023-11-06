أحمد السقا يخضع لجراحة عاجلة.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يدخل الفنان المصري أحمد السقا غرفة العمليات خلال اليومين المقبلين للخضوع لجراحة عاجلة لإزالة الزائدة الدودية بعد تعرّضه لأزمة صحية بسببها.

وكشف مصدر مقرّب من السقا أن الجراحة ستُجرى في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين خلال أيام قليلة، وذلك بسبب الآلام الحادة التي يشكو منها.

يُذكر أن أحمد السقا سوف يخوض دراما رمضان المقبل بمسلسل “العتاولة”، وهو تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، ويشكل عودة التعاون بين السقا والفنان طارق لطفي، بعد أكثر من 25 عاماً على مشاركتهما في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، الذي عُرض عام 1998، وحقق نجاحاً كبيراً، وضم العديد من النجوم، أبرزهم: منى زكي، محمد هنيدي، هاني رمزي، غادة عادل…، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.

يُشار الى أن أحمد السقا شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل “حرب”، وهو يتكوّن من عشر حلقات، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، وتدور أحداثه حول عضو في إحدى الجماعات الإرهابية المتطرفة يدعى “الظافر”، ويحاول تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في مصر، لكنه يتعرّض للملاحقة من الأجهزة الأمنية، ويشارك في بطولة العمل الفنانون: محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، سارة الشامي، إنجي المقدم…، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.