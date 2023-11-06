مي العيدان تشنّ هجوماً لاذعاً على هذا الفنان بسبب فيديو خاص!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجمت الإعلامية مي العيدان، الفنان طارق العلي بسبب فيديو قصير تم تداوله على السوشيال ميديا ظهر فيه وهو يخيف زميله الفنان خالد بوصخر.

وفي التفاصيل، ظهر العلي في المقطع وهو يحمل قطّة صغيرة في يده ويداعبها بلطف، فيما كان يتحدث مع خالد بوصخر الذي أخبره أنه يعاني من فوبيا القطط، وعندما علم بذلك أمسك القطة وركض نحوه ليخيفه، وسط ضحك وسخرية جميع الحاضرين.

وأعادت الإعلامية الكويتية نشر المقطع عبر “إنستغرام” وأرفقته بتعليق هجومي كتبت فيه: “خالد بوصخر عنده فوبيا وخوف من القطط والأستاذ طارق العلي يمسك له قطة من الشارع، ويركض وراه لإخافته… أنا ما راح أتكلم عن الفوبيا لكن أتكلم من مبدأ الإنسانية والرفق بالحيوان… ترى هذي القطة روح والله بيحاسبنا عليها لما يمسكها ويركض فيها القطة تخاف… أريد أن أعرف أين جمعيات الرفق بالحيوان؟”.

وأضافت: “يستخدم القطة؟؟ روح من عند الله… تستخدم قصار القامة وأصحاب الإعاقة مثل فرحان العلي وترميه مراراً وتكراراً بحمّام السباحة وهو عشان أكل العيش كان يسكت لا حول ولا قوة إلا بالله”.

واختتمت مي العيدان هجومها على العلي بالقول: “حتى قطط الشوارع الضعيفة صارت أداة للضحك ورفع المشاهدات بسنابه ناسي أن هذي روح… الفن السيئ إلى أين؟”، وهو ما تفاعل معه متابعوها بشكل واسع، ورأى العديد منهم أنها تبحث عن أي حجّة لمهاجمة العلي، مدافعين عنه باعتبار أنه يمازح صديقه ولم يقصد أي إساءة الى القطة.