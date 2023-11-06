زوجة يوسف الشريف تثير الجدل بتصريحها.. وهكذا تبرأت من الأعمال الفنية

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت السيناريست إنجي علاء، زوجة الممثل المصري يوسف الشريف ضجة واسعة، بعد تصريحها المثير للجدل، والذي تبرأت من خلاله من الأعمال الفنية المعروضة حالياً.



وقالت إنجي بمنشور لها: "أنت كفنان مبدع ربنا أنعم عليك بنعمة قدرها عظيم... لو محترمتهاش محدش هيحترمك وهتبقى رخصت فنك ونفسك... ومن سمو الفن إنه مرآة لمشاعر المجتمع". وأضافت: "الفنان الحقيقي بيكون مهموم بهموم الناس... حاسس بيهم... بيعبّر عنهم... وعن الوجع اللي جواهم وحتى وهو بيرفّه عنهم بيقدر يوصل رسالة تفيدهم وتأثر فيهم وهو بيرقق مشاعرهم. الفنان الحقيقي بيحترم مهنته وبيحترم الموهبة اللي ربنا ادّهاله وبيحترم نفسه وعارف قيمة فنه... أنا بريئة من العبث اللي بيحصل ده... الفن أرقى من كده بكتير".