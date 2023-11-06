هالة صدقي تجمع التبرعات.. وهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المثرية هالة صدقي الجمهور مقطع فيديو ظهرت فيه من موقع تصوير الفيلم الجديد "كتف قانوني"، وهي تقوم بجمع التبرعات من فريق العمل لصالح أهالي فلسـ طين.

وعلقت هالة على المنشور قائلة: "يا ريت فيه حاجة بأيدينا نقدر نعملها لأهلنا في فلسـ طين، أتمنى من جميع زملائي في كل الاستوديوهات والمسارح، وكل أهلنا التبرع لأهل فلسـ طين، اشتغل وانقذ اقتصاد بلدك، واشتغل وتبرع وساعد أهلنا في فلسـ طين، لا وقت للحزن والشعارات، للأسف لن تفيد أهلنا في فلسـ طين، السياسة والحلول السياسية لأهلها، لكن مجرد محاولة للمساعدة حتى ولو بعلبة لبن أو دواء، ينقذ طفل، وفخورة ببلدي. رغم الوعكة الاقتصادية التي نمر بها، إلا أن 90% من التبرعات من مصر وتحيا مصر، ربما العالم لم يدرك بعد حجم الدمار، لكن للأسف مهما فعلنا لن نداوي الدمار النفسي الذي لحق بأهلنا في فلسـ طين، الله يرحمهم ويصبّرهم ويقوّيهم".

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