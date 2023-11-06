نسرين طافش تكشف عن أجمل ما تجده عندما تعود إلى المنزل.. شاهدوا

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة السورية نسرين طافش عن أجمل ما تجده في كل مرة تعود فيها إلى منزلها.



وشاركت نسرين طافش الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها فطتها وهي نائمة، وعلقت معبرة عن فرحتها الكبيرة بها، وقالت: "أحلى شي ممكن شوفوا بس إرجع عالبيت".

وقد قررت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية في مصر، تأجيل المعارضة على الحكم الصادر بحق نسرين طافش في القضية رقم 1636 لعام 2023، لجلسة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني من أجل عرض الاستكتاب على الطب الشرعي.

وكان قد تم إصدار حكم غيابي بحق نسرين طافش من محكمة جنح الشيخ زايد في مصر، ويقضي بسجنها لمدة ثلاث سنوات وكفالة عشرين ألف جنيه مصري لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً بسبب شيك بدون رصيد.

ومن المقرر أن تقوم نسرين طافش بالمثول أمام المحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، تمهيداً لإرسال الاستكتاب إلى خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير بصحة التوقيع على شيك بدون رصيد من عدمه.