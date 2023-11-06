محمد عساف يعلق على تصاعد الأحداث في غزة: "اللهم طالت الغمة ففرج عنا يا الله"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان الفلسطيني، محمد عساف دعم القضية والشعب الفلسطيني وسط انتهاكات الكيان الصهيوني وقصفه لقطاع غزة وسط استشهاد الآلاف من الأطفال والأسر الفلسطينية إلى جانب انقطاع الخدمات عن القطاع وتدمير البنية التحتية.

ونشر "عساف" منشورا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق خلاله على تصاعد الأحداث في غزة قائلا: "اللهم قد طالت الغمة واشتدت المحنة، وعظم البلاء ففرج عنا يا الله".

ولاقى منشور "عساف" إعجاب وتأييد العديد من متابعيه قائلين: "يارب انصر أهلنا في غزة، اللهم نصرك الذي وعدت، ربي ينصر فلسطين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين، يارب عجل نصرك انت القادر على كل شئ".

ويواصل الفنان محمد عساف نشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يندد خلالها بانتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي.

ونشر "عساف" منشورا عبر حسابه الرسمي على تطبيق موقع "X" وعلق قائلًا: "نحن أبناء الأرض باقون فيها، أبناء غزة، أبناء فلسطين، باقون فيها، نحن أهل الحق، وسيكون الله معنا".

كما نشر "عساف" صور ومقاطع فيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة حسابه الرسمي على "انستجرام" وأوضح خلالها عن تواجد العديد من المواطنين الفلسطينيين تحت الأنقاض جراء قصف قوات الإحتلال الإسرائيلي.

محمد عساف مغني فلسطيني، بدأ الغناء في سن مبكرة، وظهر في عدة أغاني مصورة وبدأت شهرته تزداد بعد أن فاز ببرنامج "أراب أيدول" في موسمه الثاني، ليشارك بعدها بأغنية حفل افتتاح كأس العالم 2014، كما تم إنتاج فيلم عنه بعنوان عام 2016.