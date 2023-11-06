اليوم.. أيمن بهجت قمر ضيف برنامج في المساء مع قصواء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يحل اليوم الاثنين الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر ضيفا على برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي والتي تقدمه المذيعة قصواء الخلالي .

ومن المقرر أن يتحدث أيمن بهجت قمر عن نجاحاته في الفترة الأخيرة وخاصه أغنية "العقد" مع إليسا وأغنية "مستغني" مع عمرو مصطفى.

كان الفنان عمرو مصطفى أغنية مستغني عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

وأعرب عمرو مصطفى عن سعادته بالتعاون مع أيمن بهجت قمر، قائلًا: شكرًا لأخويا الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر على الأغنية ونتمنى من الله النجاح.