ناقد فني عن رأيه في تصريحات بيومي فؤاد: "لو مش جاي عشان تضحكهم يبقى بتضحك عليهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الناقد الفني أندرو محسن أنه لم يكن يحب التعليق على الخلاف الدائر بين الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام، بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي، ولكن استوقفته جملة قالها الأول سيعلق عليها.

ونشر "أندرو" منشورا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلا: "مش حابب أدخل في نقاش حوالين الخناقة اللي دايرة عن بيومي فؤاد ومحمد سلام، بس مش قادر أتخطى عبارة (احنا مابنجيش عشان نضحك حضراتكم) اللي قالها ممثل بعد انتهاء دوره في مسرحية كوميدية. الجملة دي بتلخص طبيعة فهم فنانين كتير لمفهوم الفن وأنواعه وأهميته".

واستكمل: "كإن تقديم الضحك ده في حد ذاته حاجه عيب، مينفعش يبقى أنا جاي أقدم ضحك. عشان كده منتشر عندنا فكرة الرسالة العقيمة انه ماينفعش المسرحية تبقى بتضحك بس، لازم يبقى فيه رسالة بتقولها للجمهور، حتى لو كانت مقحمة وملهاش لازمة، ودمها تقيل ومكتوبة أوحش من باقي النص كله، بس عيب نكون بنضحك بس".

وانهى تعليقه قائلا: "مافتكرش أصلا الجمهور اللي كان حاضر ده كان جاي للمسرحية لسبب آخر غير الرغبة في الضحك، فيعني لو حضرتك مش جاي عشان تضحكهم يبقى إنت بتضحك عليهم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد الفنان بيومي فؤاد على الفنان محمد سلام بعد انتهاء العرض المسرحي والذي قام خلاله بالهجوم على "سلام" قائلا: "انت ممكن تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك تغلط في فنك".

واستكمل: "إحنا بنقدم فن، بنتعب ونشقى عشان نقدم فن مش عشان نيجي نضحك، لو الموضوع كده يبقى فيه فنانين من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور المفروض ينتحروا، احنا بنقدم فن تحياتي لحضراتكم أنا آسف، اقسم بالله احنا مش بتوع فلوس والله العظيم مش بتوع فلوس، العرض ده لو قعد 15 يوم تاني بدون أجر، احنا يبقى لينا الشرف ونبقى فرحانين جدا، تحياتي لحضراتكم وأنا آسف، احنا اتظلمنا واتهانا واحنا جايين نقدم فن".

يذكر أن بيومي فؤاد عرض له مؤخرًا فيلم "فوي فوي فوي" بطولة الفنان محمد فراج والذي تم اختياره لتمثيل مصر بترشيحات أوسكار 2024 ضمن فئة "أفضل فيلم أجنبي".