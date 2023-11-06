أسرتها استشهدت.. وفاة عائلة فنانة سورية شهيرة في أحداث غزة – «صور»

كتب امير فتحي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 11:20 مساءً - أعلنت الفنانة السورية شكران مرتجى، استشهاد عائلة كاملة من أقاربها في قصف جيش الاحتلال لقطاع غزة.

قالت مرتجي في منشور لها عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع إنستجرام “ابن عم والدي وزوجته وبناته استشهدوا اليوم في غزة”

شكران مرتجى تعلن استشهاد أسرة كاملة من عائلتها

وتابعت شكران خلال منشورها قائلة: “رحمهم الله ويصبر عائلتنا ويحميهم ويحمي الجميع أنا لله وانا إليه راجعون”

قصف غزة

وفي سياق متصل، يستمر جيش الاحتلال في قصف قطاع غزة لليوم ال31 حيث استشهد الآلاف المدنيين، بالإضافة لانقطاع الإنترنت والكهرباء عنهم.

تفاعل عدد كبير من الفنانين مع الأحداث الراهنة في غزة فمنهم من تطوع في الهلال الأحمر المصري لتجهيز المساعدات لغزة ومنهم من تبرع ومنهم من ساهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر الأحداث في غزة وتعريف العالم بالقضية الفلسطينية.

فنانون يتعرضوا للاعتقال في غزة

وفي سياق آخر، تعرض عدد من الفنانين في غزة للاعتقال منهم الممثلة الفلسطينية ميساء عبدالهادي، حيث أعلنت وسائل إعلام عبرية، اعتقال الممثلة الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدما دعمت عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

ووجهت للفنانة تهمة «نشر تحريض وتأييد للإرهاب»، بعد نشر منشورات عديدة ضد الاحتلال ومن بينها صورة تظهر تدفق عناصر المقاومة عبر السياج الذي تعمل جرافة على هدمه.

وأيضًا الفنانة دلال أبو آمنة، فهي واحدة من أبرز نجوم فلسطين التي اعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بسبب موقفها المساند لغزة وأهلها، وجرى إطلاق سراحها فيما بعد.

شكران مرتجى

يذكر أن شكران مرتجى شاركت في مسلسل “حارة القبة” بأجزائه الثلاثة مع عباس النوري، خالد القيش، سلافة معمار، نادين تحسين بك، محمد حداقي وغيرهم نخبة من النجوم.

كما شاركت الفنانة شكران مرتجى مؤخرًا في مسلسل “السرايا 2” بطولة محمد عثمان، نضال كحلول، وعدد من الفنانين ، ومن تأليف سراج الهويدي، وإخراج أسامة رزق.

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