ميرنا وليد - بيروت - تحدث رجل الأعمال وزوج الفنانة الإماراتية بلقيس السابق، سلطان عبد اللطيف عن قرار طلاقهما وتبعياته، وعن علاقته بإبنه.

وقال سلطان: "لم أندم على قراري، سواء أخطأت أم لم أخطئ لأن كل شيء مقدّر من الله. بالطبع لا أحد يسعد بالطلاق، لكنني مرتاح الآن، والطلاق تم بحب وتفاهم، وكل علاقة لا بد أن تنتهي، والحب موجود دائماً طالما هو في الحياة. ليس من الضروري أن يشعر الناس بحزني، أنا أجلس مع نفسي بمفردي وأحاسب نفسي كثيراً، والناس تتابعنا على السوشال ميديا وتظن أنها حياتنا ولكنها في الحقيقة نصف ساعة من أصل 24 ساعة".

أما عن إبنه فقال: "توأم روحي ونسخة مني في كل شيء، حتى في زعله، لن أتدخل في حياة طفلي البالغ من العمر 5 سنوات، أنا لن اتحكم في خياراته وحياته بل دوري أن أكون مراقب له من خارج الصندوق".

كانت هذه تفاصيل خبر زوج بلقيس السابق يثير الجدل بحديثه عن طلاقهما.. وهذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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