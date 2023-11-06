ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية حورية فرغلي عن رغبتها بتقديم عمل مسرحي للأطفال، لتكون هذه المرة الأولى التي تقدم بها عمل مماثل.

وشاركت حورية فرغلي الجمهور مقطع فيديو لها، وهي تحضر مسرحية للأطفال ويوثق لحظة تكريمها على المسرح وقالت: "اليوم دا من أجمل أيام حياتي. العرض دا شكلة ح يغيرلي مهنتي.. وحقدم مسرحيات خاصة بالأطفال لأنهم وحشوني جداً".

ومن المعروف عن حورية فرغلي حبها الكبير للأطفال وعلاقتها المميزة بهم، وإعتبر الجمهور أنها مناسبة جداً لأداء دور كهذا وتقديم عمل فني مخصص للأطفال.

كانت هذه تفاصيل خبر حورية فرغلي تكشف عن رغبتها بالقيام بخطوة جديدة فنياً لم تقوم بها من قبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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