إطلالة رائعة لـ جينيفر لوبيز.. وهكذا بدت بالشفاف الجريء

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، تألقت فيها بإطلالة رائعة خطفت القلوب.



وإرتدت جينيفر لوبيز فستاناً باللون البيج، شفاف وبقصة مميزة عند الصدر من قماش الساتان، ونسقت معه عقد كبير بحجر باللون الأحمر، وساعة يد باللون الذهبي.

وأطل النجم العالمي وزوج جينيفر لوبيز بن أفليك كعها بإحدى الصور وقد تألق هو أيضاً بإطلالة بالغة الأناقة.

وأثناء ظهوره في برنامج Jimmy Kimmel Live، تناول المغني شون "ديدي" شائعة مفادها أن ويل سميث وجادا بينكيت سميث حاولا إقامة علاقة ثلاثية مع جينيفر لوبيز بينما كانا لا يزالان يتواعدان.

فتسبب الإعلامي الكوميدي جيمي كيميل في حيرة العديد من المشاهدين يوم الاثنين بعد أن سأل شون "ديدي" عن شائعة عمرها عقود مفادها أنه أراد الدخول في مشاجرة مع النجم ويل سميث بعد أن اقترح الأخير على جينيفر لوبيز إقامة علاقة ثلاثية معه ومع زوجته جادا بينكيت سميث.

"رأيت رجلاً على الإنترنت في ذلك اليوم قال إنه كان حارسًا أمنيًا لديك، وقال إنه عندما كنت تواعد جيه لو وويل سميث وجادا حاولوا اصطحابها في علاقة ثلاثية وكنت على وشك ضربها. ويل سميث. هل هذا صحيح؟"

ظل ديدي صامتًا ويحدق في كيميل لبضع ثوان، قبل أن يجيب: "لقد أصبح هذا العرض أكثر جنونًا منذ آخر مرة كنت هنا".

"لا، هل سمعت ذلك حقا؟"، بينما رد كيميل: "نعم، لقد شاهدته على الإنترنت. هل تخبرني أنني لا أصدق كل ما قرأته؟"

وأضاف ديدي: "لا أعرف ما الذي تتحدث عنه. جيمي، اعتقدت أننا أصدقاء".

القصة التي أشار إليها Kimmel كانت عبارة عن مقابلة في بودكاست The Art of Dialogue مع حارس أمن ديدي السابق، جين ديل.

​​​​​في المقابلة، ادعى أن ديدي قال إن ويل وجادا كانا يحاولان "انتزاع" لوبيز منه أثناء مواعدتهما، تواعد كومز ولوبيز لمدة عامين قبل أن ينفصلا في عام 2001. وأعلن الزوجان السابقان انفصالهما في يوم عيد الحب من ذلك العام، لكنهما ظلا ودودين منذ ذلك الحين.