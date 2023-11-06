منى المنصوري تشارك في "معرض الفجيرة للعروس".. وهذه الأصداء!

ميرنا وليد - بيروت - إنطلق معرض الفجيرة للعروس 2023 يوم الأربعاء الماضي في مركز الفجيرة للمعارض، وشهد مشاركة مميزة لمصممة الأزياء العالمية منى المنصوري، التي قدمت عرض أزياء حصري استقطب عدداً كبيراً من الزوار.



وحضر عرض الأزياء العديد من الشيخات وسيدات الأعمال وزوجات رؤساء الدوائر في الفجيرة، بالإضافة إلى استقطابه عدداً كبيراً من الإعلاميين والزوار.

كما وتخلل العرض تكريم الشيخة فاطمة بنت حشر والسيدة أسماء النقبي، للمصممة مني المنصوري على مشاركتها الحصرية والمميزة في العرض.

وشاركت في العرض أيضاً 20 عارضة أزياء إنترناشيونال وتوب موديل، قمن بعرض تصاميم مذهلة لكل ما يتعلق بالعروس من فساتين عرس و خطوبة وحناء، وبمشاركة مميزة للعارضة الإمارتية اليازيه الكتبي التي قدمت ثوباً مخصصاً للحناء، وثوب الضية للعروس.