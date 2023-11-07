شكرا لقرائتكم خبر عن تاج محمد محمود .. حمو بيكا يعلن عن استقبال أول مولود له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان حمو بيكا عن استقبال مولودته الأولى من خلال حسابه على موقع "إنستجرام" قائلاً: "ألف حمد وشكر ليك يا رب، ربنا رزقني بتاج حمو بيكا، ربنا يباركلي فيها يا رب وتكون سند ليا، ويرزقني برزقها وأشوفها أحسن الناس يا رب".



حمو بيكا

واشتهر حمو بيكا بتقديم المهرجانات الشعبية، ليشتهر على الساحة الفنية كأحد أهم مطربى المهرجانات بأغان عديدة.

وما أن نشر حمو بيكا صورته وهو يحمل ابنته حتى انهالت عليه التعليقات من المتابعين ممن حرصوا على تهنئته بميلاد أول مولود له.

كما حرص حمو بيكا على إخفاء ملامح وجه ابنه من خلال ايموشن عبارة عن رسمة قلب عليها كلمة حبيبى.

جدير بالذكر أن الاسم الحقيقى لـ حمو بيكا هو محمد محمود.