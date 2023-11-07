الموت يَفجع الفنان مدحت صالح.. نجله المخرج الشاب انهار متأثرًا – شاهد الصور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 12:49 صباحاً - رحلت عن عالمنا ليلى صديق الزوجة السابقة للفنان مدحت صالح ووالدة نجله المخرج أدهم مدحت صالح، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد تدهور حالتها الصحية.

رحيل ليلى صديق

تم تشييع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بحضور مدحت صالح وعدد من أصدقائها المقربين.

نعى عدد كبير من نجوم الفن السيدة ليلى صديق ومن بينهم الفنان محمد صبحي والذي قال في منشور له “وداعا ليلى يوسف صديق أنا لله وانا إليه راجعون، لا اتمالك نفسي هذا الصباح عند معرفتي برحيلك كنتي انسانة رائعة وصديقة غاية في الوفاء والاخلاص”

وتابع “صداقة دامت أكثر من ثلاثين عاما وآخرها اسبوعين اكتب لك رسائل واتصل يوميا ولا مجيب دعائي الى الله أن يرحمك ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان”

ليلى صديق مع نجلها الوحيد أدهم مدحت صالج

كما نعاها الكاتب عبد الرحيم كمال قائلا “ماتت السيدة المحترمة الصديقة الراقية الغالية بنت الأكابر ليلي يوسف صديق، ماتت ابنة المناضل العظيم الكريمة المحبوبة الهانم ست الهوانم”.

من هي ليلى صديق؟

ليلي صديق ابنة يوسف صديق، أحد أهم الضباط الأحرار الذين صنعوا ثورة 23 يوليو، والذي كرمه الرئيس السيسي بمنحه قلادة النيل، وهي والدة المطرب والمخرج أدهم مدحت صالح الذي أنجبته من الفنان مدحت صالح.

تفاعل رواد السوشيال ميديا مع منشورات المشاهير ودعوا لليلى بالرحمة والمغفرة، خاصة وأنها كانت واحدة من سيدات المجتمع الراقي التي كسبت حب كل المقربين منها.

موعد عزاء ليلي صديق

وحددت أسرة الراحلة ليلي صديق، والدة المخرج أدهم مدحت صالح، طليقة الفنان مدحت صالح، عزائها ليكون يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 نوفمبر، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

وكان عدد من الفنانين حرص على المشاركة فى تشييع جنازة الراحلة ليلى صديق – طليقة الفنان مدحت صالح ووالدة ابنه أدهم، حيث تواجد فى الجنازة مدحت صالح، والفنان سامح الصريطى، والموسيقار عمرو سليم، والفنانة فيدرا، والمنتج محمد العدل والاستايلست ريم العدل، والسياسى حمدين صباحى، بجانب أفراد أسرة وأقارب الراحلة.

يذكر أن مدحت صالح تم تكريمه مؤخرًا فى افتتاح الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة والتي أقيمت فى الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الماضى، وسلمت مدحت الجائزة الفنانة نرمين الفقى.

الخليج 365

الخليج 365

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