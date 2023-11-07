تفاعل كبير مع مسلسل "الخائن" منذ الحلقة الأولى.. وسلافة معمار تتصدر الترند

ميرنا وليد - بيروت - منذ حلقاته الأولى، وتصدرت النسخة العربية من مسلسل "الخائن" وبطلته الممثلة السورية سلافة معمار الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بإنطلاقته القوية.



ويبدأ المسلسل بقيام "أسيل" التي تؤدي دورها سلافة معمار بفضح خيانة زوجها "سيف" الذي يؤدي دوره الممثل السوري قيس الشيخ نجيب لها مع فتاة عشرينية "تيا" والتي تؤدي دوؤها الممثلة السورية مرام علي، خلال عشاء جمعها والديّ الأخيرة وزوجها.

وأكد الجمهور على براعة سلافة بإظهار ملامح القوة والذكاء على وجهها، وحرصها على إخفاء الحزن الذي تشعر به بسبب خيانة زوجها لها.

وتدور قصة المسلسل تدور حول طبيبة شهيرة "سلافة معمار" تعيش حياة مستقرة مع زوجها وابنها، وتكتشف عن طريق الصدفة خيانة زوجها "قيس الشيخ نجيب" مع فتاة شابة "مرام علي" عاش معها قصة حب دامت حوالي عامين.

وتقرر بعد ذلك الزوجة والطبيبة الانتقام من زوجها وعشيقته على طريقتها الخاصة، ضمن أحداث قوية.

ويشارك في مسلسل "الخائن" عدد كبير من الممثلين أبرزهم: قيس الشيخ نجيب ، سلافة معمار، ريتا حرب، مرام علي، رولا بقسماتي، جلال شموط، خالد شباط، إيلي متري، تاتيانا مرعب وجينا أبو زيد.

المسلسل سيبدأ عرضه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.