ميرنا وليد - بيروت - خطفت ديزي، إبنة الفنانة العالمية كاتي بيري البالغة من العمر 3 سنوات، أنظار الجمهور إليها بحفل والدتها الأخير في مدينة لاس فيغاس، حيث حضرت برفقة والدها أورلاندو بلوم، وتفاعل الحضور بشكل كبير مع خفة دمها.
وظهرت الفتاة وهي ترتدي فستان ميني ماوس باللون الأحمر، وتوجهت لها كاتي ابحديث قائلة: "أنت أفضل صديقة لي ، أنا سعيدة جدا لأنك هنا. ديزي جعلتني كاملة وشفتني وأظهرت لي كيف ألعب مرة أخرى".
وكانت كاتي بيري من ضمن المشاهير الذين تفاعلوا مع التطورات، التي بدأت يوم السبت الماضي بعد إعلان كتائب القسـ ام عن عملية طوفان الأقصى، وقررت الوقوف على حياد في هذه الحرب، ودعت إلى ضبط النفس وإيقاف هذه الحرب.
ونشرت بيري عبر حسابها على السوشيال ميديا منشوراً تدعو فيه الى السلام، حيث قالت: "السلام لجميع أطفال إسرـ ائيل وفلسـ طين"، مقررة اتخاذ موقف مختلف عن عدد كبير من مشاهير العالم، والوقوف إلى جانب الطفولة ومعاناتهم في هذه الحرب.
وأشاد عدد كبير من المتابعين بموقف بيري، مؤكدين أنها قررت التضامن مع الأطفال الذين هم الضحية الأكبر، وانتقدها البعض، معتبرين أن عليها دعم الضحية، كونها شخصية مؤثرة وتملك قاعدة جماهيرية واسعة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لإبنة كاتي بيري.. وخفة دمها حديث الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.