أول ظهور لإبنة كاتي بيري.. وخفة دمها حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - خطفت ديزي، إبنة الفنانة العالمية كاتي بيري البالغة من العمر 3 سنوات، أنظار الجمهور إليها بحفل والدتها الأخير في مدينة لاس فيغاس، حيث حضرت برفقة والدها أورلاندو بلوم، وتفاعل الحضور بشكل كبير مع خفة دمها.



وظهرت الفتاة وهي ترتدي فستان ميني ماوس باللون الأحمر، وتوجهت لها كاتي ابحديث قائلة: "أنت أفضل صديقة لي ، أنا سعيدة جدا لأنك هنا. ديزي جعلتني كاملة وشفتني وأظهرت لي كيف ألعب مرة أخرى".

وكانت كاتي بيري من ضمن المشاهير الذين تفاعلوا مع التطورات، التي بدأت يوم السبت الماضي بعد إعلان كتائب القسـ ام عن عملية طوفان الأقصى، وقررت الوقوف على حياد في هذه الحرب، ودعت إلى ضبط النفس وإيقاف هذه الحرب.

ونشرت بيري عبر حسابها على السوشيال ميديا منشوراً تدعو فيه الى السلام، حيث قالت: "السلام لجميع أطفال إسرـ ائيل وفلسـ طين"، مقررة اتخاذ موقف مختلف عن عدد كبير من مشاهير العالم، والوقوف إلى جانب الطفولة ومعاناتهم في هذه الحرب.

وأشاد عدد كبير من المتابعين بموقف بيري، مؤكدين أنها قررت التضامن مع الأطفال الذين هم الضحية الأكبر، وانتقدها البعض، معتبرين أن عليها دعم الضحية، كونها شخصية مؤثرة وتملك قاعدة جماهيرية واسعة.