كلاكيت تاني مرة.. حسن الرداد ينافس في رمضان 2024 بـ"محارب"

ياسر رشاد - القاهرة - بعد عدة تأجيلات قررت الشركة المنتجة أن يتم تصوير مسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد ، بعد توقف تصويره في موسم رمضان الماضي، المسلسل مكون من 30 حلقة، من المفترض عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

وكان من المقرر أن يشارك كل من النجم ماجد المصري، كريم عفيفي ،محمود البزاوي، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، ونور محمود، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

حسن الرداد

وتدور أحداث محارب في إطار اجتماعي شعبي، ويظهر خلاله حسن الرداد بدور سائق ميكروباص اسمه عزيز محارب، أصوله صعيدية ويهرب من الثأر، ويمر بالعديد من الأزمات خلال الأحداث.

ومن ناحية أخرى، ينتظر حسن الرداد عرض فيلمه الجديد "بلوموندو "ضمن موسم أفلام رأس السنة المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

ويشارك في بطولة الفيلم حسن الرداد، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، وإنجي وجدان، مع ضيوف الشرف يسرا وإيمي سمير غانم وأيتن عامر ومحمد ثروت وأوس أوس وميرنا نور الدين ، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي وإنتاج سامر المحضر.