ماجدة خير الله تنتقد بيومي فؤاد بسبب تصريحاته الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت الناقدة ماجدة خيرالله، إن موقف الفنان محمد سلام من اعتذاره عن عدم المشاركة في مسرحية بموسم الرياض ليس به أي إساءة لأحد.

وتابعت ماجدة خير الله، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج تفاصيل، للمذيعة نهال طايل، والمعروض على قناة صدى البلد 2: "محمد سلام كان ممكن يشارك في المسرحية ولكن تفاقم الأحداث خلاه يتوقع أن المسرحية ممكن تتوقف زي بعض الأنشطة الفنية مثل مهرجان الجونة والقاهرة السينمائي ولكن ده محصلش وعمل موقف إنساني ونبيل ومجابش سيرة أي حد بطريقة وحشة".

وأشارت ماجدة خير الله، إلى أنه تفاجأت بحديث الفنان بيومي فؤاد خلال أخر عرض بالمسرحية وقدم استعراض سيء للغاية وبعدها يلقي خطبة مهينة للفن ومهينة لذاته.

وأضافت ماجدة خير الله، أن موقف بيومي فؤاد ضد محمد سلام أثار استيائها الشديد: "بيومي فؤاد بيقول إحنا مش جايين نضحك.. اللي هو إزاي دي مسرحية الستعراضية كوميدية.. أنت كده بتهين فنك".

يذكر أن برنامج تفاصيل يُعرض الأحد والاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي وتقدمه نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2.