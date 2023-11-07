حمو بيكا يرزق بمولودته الأولى "تاج": "ربنا يبارك لي فيها"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

رزق مطرب المهرجانات حمو بيكا بمولودته الأولى وكشف عن اسمها "تاج" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "فيسبوك".

واحتفل "بيكا" بمولودته إذ ظهر وهو يحملها بين ذراعيه وعلق قائلا: "ألف حمد وشكر ليك يا رب، ربنا رزقني بـ تاج محمد محمود مصطفى، ربنا يبارك لي فيها يا رب ويجعلها سند ليا يا رب، ويرزقني برزقها وأشوفها أحسن الناس يا رب".

ولاقى الخبر تهنئة متابعيه على حسابه قائلين: "ألف مليون مبروك يا أبو تاج، ألف مليون مبروك يا بكبك، تتربى في عزك، عقبال ما تفرح بيها، مليون مبروك حبيبي يا غالي، تتربي في عزك يا حمو".

ودعم "بيكا" القضية الفلسطينية بنشر صورة عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت الصورة للعلم الإسرائيلي تحت قدميه ردًا منه على انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وعلق الصورة قائلا: "يا إسرائيلي سعرك في الواطي.. معروف عنك بتطاطي.. ده مكانكوا".