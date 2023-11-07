سميحة أيوب وسميرة محسن تحضران الإعلان عن تفاصيل "شرم الشيخ للمسرح الشبابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

شهد المجلس الأعلى للثقافة مساء الاثنين 6 نوفمبر، إقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.

وحضر المؤتمر الفنانة الكبيرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنانة القديرة سميرة محسن التي تحمل الدورة الثامنة اسمها، والموسيقار نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج والفنان مازن الغرباوي، ومديرة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي.

كما شهد المؤتمر حضور المخرج عصام السيد، والدكتور أبو الحسن سلام، والفنان محمد صلاح آدم، الفنان محسن منصور، الفنان محمد فهيم.

وتضمن المؤتمر الإعلان عن مكرمين الدورة الثامنة، وقوائم لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزين بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات وحفلات توقيع الإصدارات المقامة ضمن فعاليات المهرجان، وغيرها.