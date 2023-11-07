فرح الزاهد بشعر "كيرلي" ودنيا عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

فرح الزاهد

نشرت الفنانة فرح الزاهد صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، من أحدث ظهور لها.

إيساف

نشر المطرب إيساف صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان سواريه.

دنيا عبدالعزيز

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورة، من الاحتفال بعيد ميلادها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

رنا سماحة

نشرت المطربة رنا سماحه صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

مادلين مطر

نشرت الفنانة اللبنانية مادلين مطر صورة "سيلفي"، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نوال الكويتية

نشرت الفنانة نوال الكويتية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.