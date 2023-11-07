تعرف على المكرمين في ثامن دورات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

أعلن مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، عن أسماء المكرمين في دورته الثامنة والتي من المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة.

وتضم القائمة فنانين من مختلف أنحاء الوطن العربي، بينهم: الدكتورة سميرة محسن والتي تحمل الدورة اسمها، الفنانة ميمي جمال، الفنان محمد فهيم، الفنان أسعد فضة، الفنان ياسر صادق، الفنان عبدالإله السناني، الفنانة دليلة مفتاح، الفنان عبدالله عبدالرسول، المؤرخ عمرو دوارة.

وشهد المجلس الأعلى للثقافة مساء الاثنين 6 نوفمبر، إقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.

وحضر المؤتمر الفنانة الكبيرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنانة القديرة سميرة محسن التي تحمل الدورة الثامنة اسمها، والموسيقار نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج والفنان مازن الغرباوي، ومديرة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي.

كما شهد المؤتمر حضور المخرج عصام السيد، والدكتور أبو الحسن سلام، والفنان محمد صلاح آدم، الفنان محسن منصور، الفنان محمد فهيم.