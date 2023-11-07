شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية توقف 6 ممثلين شباب لعملهم بدون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نقابة المهن التمثيلية إيقاف عدد من الممثلين الشباب، هم علي السبع، ولبنة إيهاب، وبسمة نبيل، وأحمد أزعر، ومنة صلاح، وأحمد طارق، ومنعهم من تصاريح العمل لعدم احترامهم قواعد وقوانين النقابة، لمشاركتهم في العديد من الأعمال الفنية دون تصريح.

ويأتي القرار استكمالا لعدد من القرارات السابقة في نفس الاطار حيث قررت نقابة المهن التمثيلية قبل أيام عدم التصريح للبعض واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم بدون تصريح، مشيرا إلى أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابتهم للوائح.

ووجه الدكتور أشرف زكي جميع شركات الإنتاج بحظر التعامل معهم لحين تصحيح أوضاعهم.



القرار

والممثلون المذكورون هم: عمرو جمال وإنجى كيوان وياسمين داود ونينا المغربي وعمر شرقى راندا عبد السلام وعمرو ممدوح وشيما الشريف وسالى حماد ومروان يونس وفدوى عابد وناردين فرج وأوتاكا وصلاح الدالي ورحمة حسن وإلهام وجدى وأنس مبارك وهالة خالد والممثل الشاب يوسف وهبى وهاجر السراج.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قرر منع عمل طلاب معهد الفنون المسرحية قبل حصولهم على تصريح من النقابة، محذرا شركات الإنتاج من التعاقد مع طلبة الفنون المسرحية والاستعانة بهم في أي عمل دون الحصول علي التصريح.