في ذكرى ميلاده| تعرّف على زيجات أحمد فهمي الثلاثة.. إحداهن أخت فنان شهير والثانية طليقته!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 02:20 صباحاً - تحل اليوم ذكرى ميلاد الممثل المصري أحمد فهمي الثالثة والأربعين حيث أنه من مواليد يوم 6 نوفمبر عام 1980.

ومن المعروف عن الفنان الشاب أحمد فهمي علاقته النسائية وزيجتيه قبل هنا الزاهد، ولكن ما يجهله الكثير علاقة تلك الزيجات بزميله الفنان شريف رمزي الذي شارك فهمي بطولة فيلمه “سمير وشهير وبهير”.

زيجات “أحمد فهمي” وعلاقتها بـ”شريف رمزي”

فعن الزوجة الأولي لفهمي فهي :”شهد رمزي” إبنة المنتج ” محمد حسن رمزي” وشقيقة الفنان شريف رمزي، أحمد فهمي بدأت قصة حبه لشهد رمزي في بداية دخوله الفن، منذ فيلم «سمير وشهير وبهير»، ولكن العلاقة لم تدم، وانفصل الثنائي بعد ذلك لأسباب غير معروفة. أحمد فهمي اكتفى وقتها بقوله إن شهد ستظل دائما صديقته ووقف بجوارها بعد وفاة والدتها.

زوجة أحمد فهمي الأولي “شهد رمزي” شقيقة الفنان شريف رمزي

وعن زوجته الثانية “منة حسين فهمي” إبنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين، وطليقة “شريف رمزي” الذي هو صديقه وشقيق زوجته الاولي، فمن المعروف أن شريف رمزي كان متزوج منذ سوات من منة حسين فهمي وظل معها لسنوات ولكن بعد فترة دبت الخلافات بينهما وحدث الطلاق.

أحمد فهمي ومنة حسين فهمي

أحمد فهمي ظل وحيدا لفترة، ولكنه مالبث أن وقع في حب منة حسين فهمي، طليقة الفنان شريف رمزي، وبالتالي تزوج منها. ولكنه انفصل عنها لتقلب العلاقه بينهما، ليتزوج بعد سنوات من زوجته الحاليه الفنانة هنا الزاهد .

شريف رمزي ومنة حسين فهمي

أحمد فهمي وهنا الزاهد

زيجات “فهمي” المتعددة جعلت روّاد السوشيال ميديا، خاصة محبين هنا الزاهد يهاجمونه في البداية بشدة؛ خوفا من تكرار السنياريو المعتاد له، خاصة أن هنا الزاهد كانت حينها تبلغ من العمر 25 عاما و”فهمي” 38 عاما، ولكن الفارق العمري بينهم رغم تحدث البعض كثيرا أنه كبير؛ إلا أن “فهمي” أكد مرارًا وتكرارًا سواء من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أو عدد من البرامج التي ظهر فيها أنه يحب هنا الزاهد ويؤيد الاستقرار وإنجاب أطفال من هذا الزواج.

وتحدثت هنا الزاهد في أحد البرامج، بأنها لا ترى في زواج “فهمي” قبلها مرتين عيب أو خطأ يجعلها تبتعد عنه، مؤكدة أنهما متفاهمان للغاية، كما أن أسرتها مرحبة بزواجها منه، كما ان أسرة “فهمي” تحبها وتسخر لها كل أسباب السعادة.

نبذة عن حياة أحمد فهمي

ولد أحمد فهمي في القاهرة، وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث كون في فترة الجامعة فرقة عرفت باسم تمر هندي للإنتاج الفني. وقدموا أفلاماً سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة.

وكان أنجحها فيلم رجال لا تعرف المستحيل لفتت الفكرة نظر محمد حفظي الذي كان وقتها يتجه للإنتاج وبالفعل أنتج لهم مسلسل أفيش وتشبيه، ثم أنتج لهم حفظي بعدها فيلم ورقة شفرة الذي حقق نجاحاً كبيراً على مستوى النقد والإيرادات.

ويعتبر فيلم ورقة شفرة هو بداية انطلاقته فى السينما مع الثنائى هشام ماجد شيكو، وحاز الفيلم على جائزة النقاد لأفضل وجوه جديدة في العام 2008، مناصفة مع زميليه في فيلم ورقة شفرة هشام ماجد وشيكو.

أحمد فهمي وآخر أفلامه

يعيش أحمد فهمي، حالة من الانتعاشة الفنية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد نجاح فيلمه الأخير “مستر أكس“، الذى عُرض مؤخراً، وحقق إيرادات أكثر من 32 مليون جنيه، في دور العرض المصرية.

وعُلِم، أن أحمد فهمي تعاقد على بطولة فيلم جديد، من إخراج محمد سلامة، وسيعقدان جلسات عمل تحضيرية الأسبوع المُقبل، للوقوف على تفاصيل المشروع وترشيح الفنانين، ومن المُقرر الاستقرار على اسم الفيلم خلال الفترة المقبلة.

يذكر أنّ “فيلم مستر إكس” يُشارك في بطولته بجانب أحمد فهمي، كل من هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أوس أوس، رحاب الجمل، محمد أنور، محمود حافظ، عمرو يوسف، مصطفي خاطر، أكرم حسني، علاء مرسي.

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