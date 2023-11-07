عاجل | السجن لـ نسرين طافش 3 سنوات في مصر وغرامة مالية كبيرة.. ما القصة؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 02:20 صباحاً - تنظر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة الفنانة نسرين طافش في القضية رقم 1636 لسنة 2023، والصادر بحقها حكما غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات؛ لاتهامهما في قضية شيك دون رصيد.

قرار قضائي بحبس نسرين طافش 3 سنوات في مصر

وأسندت جهات التحقيق للفنانة نسرين طافش، أنها بدائرة الشيخ زايد أصدرت بسوء نية شيكا دون رصيد لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه، بتاريخ 30 يناير 2023.

وصول الفنانة نسرين طافش محكمة أكتوبر لحضور معارضتها على حبسها 3 سنوات

وكانت أصدرت محكمة جنوب الجيزة حكما غيابيا بحبس الفنانة نسرين طافش لمدة 3 سنوات، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، في القضية رقم 1636 لسنة 2023 المتهمة فيها بإصدار شيك بدون رصيد.

نسرين طافش تكذّب أخبار حبسها

من جانبها، نفت الفنانة السورية نسرين طافش الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية، حول الحكم بحبسها 3 سنوات في قضية إصدار شيكات بدون رصيد.

وقالت نسرين طافش في تصريحات لموقع ET بالعربي: “هذه الأنباء غير صحيحة إطلاقا وليس لها أساس من الصحة، ولا أعلم من أين تأتي هذه الأخبار”.

وأشارت نسرين طافش إلى أنها حصلت على حكم قضائي منذ فترة ضد مجموعة من الأشخاص، بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضدها، مناشدة بضرورة تحري الدقة وعدم الزج باسمها في موضوعات لا تخصها.

فيلم “السيستم” .. جديد نسرين طافش

من ناحية أخرى، تواصل نسرين طافش تصوير مشاهدها في “فيلم السيستم“، الذي تشارك في بطولته أمام النجم أحمد الفيشاوي.

وقال الفيشاوي في تصريحات لبرنامج “عرب وود”: “السيستم فيلم كوميدي رومانتيك، فكرته مأخوذة من فيلمين Crazy Stupid Love و Hitch، والفكرة تم تقديمها بأفلام كثيرة، وبطل الفيلم مش عارف يتعامل مع الستات أو البنات، وصديق البطل بيعلمه”.

يذكر أن فيلم “السيستم” بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين طافش، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث التي تدور في اطار اجتماعى لايت، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى

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