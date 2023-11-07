محمد علي رزق عن الأحداث في غزة: "كلنا عارفين هما محتاجين إيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان محمد علي رزق على الأحداث المؤسفة التي يشهدها الشعب الفلسطيني ومواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته الصارخة واستخدامه كافة أنواع الأسلحة المشروعة والمحرمة دوليًا ضد أهالي قطاع غزة.

وأعرب "محمد علي رزق" عن حزنه لما يجرى للشعب الفلسطيني وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى مواساة أو دعم معنوي لكن ما يحتاجه هو تحرك عربي في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وتحدث "محمد علي رزق" خلال استضافته ببرنامج "Arabwood" عن تصاعد الأحداث في غزة قائلا: "لا تعليق، الناس دي مش مستنية كلام، الناس دي مش مستنية مواساة فيه إحساس بالعجز والقهر أطفال بتموت وعائلات كاملة بتموت".

واستكمل: "ربنا المنتقم الجبار اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، والناس دي تجبرت أوي، توحشت أوي، نتمني من الله ينتقم لنا منهم والشعب الفلسطيني كلنا عارفين محتاج ايه، مش محتاج دعوة محتاج حركة".

وشارك الفنان محمد علي رزق مؤخرا بعدد من الأعمال التليفزيونية أبرزها مسلسل "في كل أسبوع حكاية" والذي تم عرضه نهاية العام الماضي، إلى جانب مسلسل "كشف مستعجل" وتم عرضه بموسم دراما رمضان الماضي.