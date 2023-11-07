شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثالث من مسلسل Euphoria يصل فى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رئيس شبكة HBO كيسي بلويز عن تفاصيل حول موعد وصول الموسم الثالث من سلسلة Euphoria، حيث قال بلويز إن متابعين العمل سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول للموسم الجديد أكثر من المتوقع، حيث سيعود الموسم الجديد في خلال عام 2025.

وبحسب ما ورد واجه الموسم الثالث من مسلسل Euphoria، تم تأخيره أكثر بعد وفاة الممثل الشاب أنجوس كلاود، خلال الصيف الماضى، حيث توفي كلاود، الذي لعب دور Fezco، في 31 يوليو الماضى عن عمر يناهز 25 عامًا، بعد أسابيع فقط من فقدان والده.

وكانت قد قالت جينيفر فينديتي، المسئولة عن اختيار أبطال مسلسل Euphoria، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، " من بداية العمل على السلسلة وكانت دائما زندايا هي الاختيار الأول للعب دور "رو"، ألا أنه في بعض الأحيان كانت هنالك تشاورات حول اختيار ممثلة بديلة".

وأكملت فينديتي حديثها قائلة:" صادف أحد فريق العمل شخصية غير معروفة في الشارع كانت مناسبة للدور، بسبب معاناتها مع المخدرات والدراسة وما إلى ذلك، ولكن مع التفكير بعمق، ظهرت بعض التخوفات بأنها لن تتمكن من التعامل مع ما يحدث داخل مواقع التصوير بسبب صعوبة في بعض الأحيان".

وأنهت فينديتي حديثها قائلة:" في الواقع زانديا لم تقوم بـ أي نوع من تجارب الأداء للدور، ولكنها كانت أول شخص نفكر به منذ بداية العمل على سلسلة Euphoria".

كما قررت شبكة HBO تجديد مسلسل Euphoria لـ موسم ثالث وذلك بعد النجاح الذى حققته أول 5 حلقات من الموسم الثانى من العمل، حيث بدأ عرض المسلسل في 9 يناير من العام الماضى 2022.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinsale"، سيتم تحديد بدء إنتاج وتصوير مسلسل Euphoria بعد الانتهاء من عرض الموسم الثانى من العمل، حيث إنه من المقرر أن يصل الموسم الثالث في خلال العام المقبل 2023