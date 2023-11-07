شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ماجد شقيق صدقى صخر فى "صوت وصورة" ويتنبأ بقاتل مراد مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الفنان أحمد ماجد يصور دوره في مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع الذى يعرض على قناة dmc، من إخراج محمود عبد التواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، حيث يقدم ماجد شخصية شقيق المحامى صدقى صخر في أحداث المسلسل، ومع تصاعد الأحداث وجد أن ماجد تنبأ بقاتل مراد مكرم – الذى يجسد دور الطبيب عصام الصياد.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.