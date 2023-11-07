جورجينا رودريغز تخطف الأنظار بإطلالتها الشتوية

ميرنا وليد - بيروت - نشرت عارضة الأزياء وصديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز صوراً جديدة لها، وظهرت جورجينا في بإطلالة شتوية انيقة، ونالت إعجاب متابعيها، حيث ظهرت بجمالها الطبيعي من دون وضع ميك اب

ومن ناحية اخرى، واجهت الممثلة المصرية ياسمين صبري اتهامات بتقليد إطلالات جورجينا رودريغز، الا ان الاخيرة لم تعلق على الامر، فيما كانت قد علقت سابقا مشيرة بانها تختار أزيائها بنفسها ولا تقلد احدًا.



يذكر ان انهما اختارتا فساتين مختلفة في التفاصيل والألوان، ولكن بعض المتابعين اشاروا الى ان هناك تشابهًا في الأسلوب العام. ورغم نفي ياسمين صبري للاتهامات التي تحدثت عن تقليدها لـ جورجينا، فإن الجدل لا يزال قائمًا، خاصة بعد اللقاء الذي حدث بينهما في حفل موسم الرياض الأسبوع الماضي .