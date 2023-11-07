- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - نشرت عارضة الأزياء وصديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز صوراً جديدة لها، وظهرت جورجينا في بإطلالة شتوية انيقة، ونالت إعجاب متابعيها، حيث ظهرت بجمالها الطبيعي من دون وضع ميك اب
ومن ناحية اخرى، واجهت الممثلة المصرية ياسمين صبري اتهامات بتقليد إطلالات جورجينا رودريغز، الا ان الاخيرة لم تعلق على الامر، فيما كانت قد علقت سابقا مشيرة بانها تختار أزيائها بنفسها ولا تقلد احدًا.
يذكر ان انهما اختارتا فساتين مختلفة في التفاصيل والألوان، ولكن بعض المتابعين اشاروا الى ان هناك تشابهًا في الأسلوب العام. ورغم نفي ياسمين صبري للاتهامات التي تحدثت عن تقليدها لـ جورجينا، فإن الجدل لا يزال قائمًا، خاصة بعد اللقاء الذي حدث بينهما في حفل موسم الرياض الأسبوع الماضي .
كانت هذه تفاصيل خبر جورجينا رودريغز تخطف الأنظار بإطلالتها الشتوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.