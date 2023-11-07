شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد صيدلانية تعانى من عقد نفسية فى مسلسل "إقامة جبرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة هنا الزاهد دور صيدلانية تعانى من عقد نفسية في التعامل مع الرجال بمسلسل "إقامة جبرية" والذى يشاركها البطولة كل من النجمة صابرين ومحمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي ومن المقرر بدء عرضة حلال الأيام المقبلة كما كشفت النجمة صابرين على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوها "إنستجرام" حيث نشرت بوستر المسلسل معلقة عليه قريبًا.



بوستر المسسل

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد كان فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، إذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.