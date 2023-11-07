للمرة السادسة .. راسل براند متهم بالاعتداء الجنسي أثناء تصويره فيلماً

ميرنا وليد - بيروت - رفعت امرأة مجهولة دعوى اعتداء جنسي ضد الممثل الإنغليزي الكوميدي راسل براند، بعد أشهر من اتهام الممثل السابق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والإساءة العاطفية من قبل خمس نساء.



في الإفادة الخطية، التي تم تقديمها يوم الجمعة في نيويورك وحصلت عليها مجلة PEOPLE، تدعي الممثلة المشار إليها باسم جين دو أن براند كشف نفسه لها قبل الاعتداء عليها في الحمام في موقع تصوير فيلم آرثر عام 2011، الذي لعب دور البطولة فيه براند باعتباره ثريًا. زير نساء كحولي.arner Bros. Pictures/Courtesy Everett Collection

راسل براند في آرثر. باري ويتشر/وارنر بروس. الصور / مجموعة ايفرت مجاملة

وبحسب وثائق المحكمة، قالت المرأة إن براند "بدا مخمورا، تفوح منه رائحة الكحول، وكان يحمل زجاجة فودكا في موقع التصوير" في 7 يوليو/تموز 2010، قبل أن يتعدى عليها جنسياً". ". تضيف الإفادة الخطية أنه "في وقت لاحق من نفس اليوم" اعتدى عليها براند جنسيًا في الحمام "بينما كان أحد أفراد طاقم الإنتاج يحرس الباب من الخارج". وزعمت المرأة أيضًا أنه على الرغم من حجزها لحضور الفيلم لمدة ثلاثة أيام، إلا أنها لم تتم إعادتها لليوم الثاني أو الثالث، بعد الاعتداء المزعوم، وتدعي أيضًا أنها "حصلت على أجر يوم عمل واحد فقط".

في الإفادة الخطية، طلبت جين دو الاستمرار في عدم الكشف عن هويتها طوال فترة الادعاء، خوفًا من "الانتقام" العلني.

وقالت المرأة: "ما زلت أحافظ على مسيرتي المهنية كممثلة، وأخشى أن يتم إدراجي على القائمة السوداء في هذه الصناعة أو أن أعاني من آثار سلبية أخرى تتجاوز ما عانيته بالفعل إذا ارتبط اسمي بدعوى اعتداء جنسي ضد آخرين في الصناعة"، في الايداع. "لا أستطيع أن أتخيل أن مسيرتي المهنية أحب أن تتعرض للخطر في هذه المرحلة من حياتي."

يأتي هذا الاتهام الأخير بعد أن أطلقت صحيفة المملكة المتحدة تايمز، وصنداي تايمز، والمسلسل التلفزيوني ديسباتشز التابع للقناة الرابعة في المملكة المتحدة تحقيقًا مشتركًا في براند، ونشرت تقارير توضح بالتفصيل "السلوك المسيطر والمسيء والمفترس" بين عامي 2006 و2013. وفقًا للتقرير الأولي الصادر في سبتمبر 2023، تزعم أربع نساء منفصلات تعرضهن لاعتداء جنسي من قبل الممثل. وأكدت شرطة العاصمة لاحقًا لـ EW أنها تلقت تقريرًا وتحقق في هجوم مزعوم وقع في عام 2003.

ونفى براند هذه المزاعم الواردة في مقال التايمز من خلال مقطع فيديو بعنوان "إذن، هذا يحدث". وقال الممثل السابق، الذي ابتعد عن هوليوود وأصبح خبيرًا مثيرًا للجدل في مجال الصحة على يوتيوب، إنه يدحض "تمامًا" "الادعاء الخطير"، مدعيًا أن جميع علاقاته كانت "بالتراضي". وأضاف أن هذه المزاعم كانت "هجمات شنيعة وعدوانية للغاية".