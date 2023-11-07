ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المغربي سعد لمجرد ليلة أمي حفلاً غنائياً ناجحاً في أبو ظبي بعد أن إضطر لتأجيله من 28 شهر تشرين الأول الماضي بسبب الأوضاع الراهنة.

ولم تنقل وسائل الإعلام الحفل إحتراماً للأحداث، إلا أنه إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة مقاطع فيديو لسعد لمجرد، وأحدث ضجة واسعة بإطلالته المثيرة للجدل، حيث بدىوقد وضع على أنامله طلاء اظافر باللون الأسود.

كما أنه أرفق إطلالته المثيرة للجدل هذه بحلق أذن وخواتم، ومن المعروف عن سعد لمجرد أنه دائماً ما يعتمد لوكات غريبة في إطلالاته.

كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد يثير الجدل بحفله الأخير.. حلق أذن وطلاء أظافر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.