حمو بيكا يستقبل طفلته ويطلق عليها هذا الاسم المميز

ميرنا وليد - بيروت - استقبل مغني المهرجانات المصري حمو بيكا مولودته الأولى من زوجته شمس وأطلق عليها اسم "تاج" ما اعتبره كثر اسماً مميزاص جداً وشارك على صفحته الخاصة صورة له وهو يحمل طفلته الصغيرة وعلق معلناً الخبر السعيد: " الف حمد وشكر ليك يارب ربنا رزقني ب تاج محمد محمود مصطفي ربنا يباركلي فيها يا رب ويجعلها سند ليا يا رب ويرزقني برزقها واشوفها احسن الناس يا رب" وبارك عدد كبير من المتابعين لـ حمو بيكا على ولادة طفلته وتمنوا لها حياة سعيدة وصحة جيدة.

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