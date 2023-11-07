شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقى مطلقة ولديها ابن فى مسلسل "العودة" مع شريف سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة بسنت شوقى تصوير مشاهدها فى مسلسل "العودة" مع الفنان شريف سلامة، وذلك تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة ضمن أعمال الموسم الشتوى على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وتجسد بسنت خلال الأحداث شخصية سيدة مطلقة ولديها ابن وتعمل رئيسة الوحدة المحلية بالأقصر، وتكشف الأحداث المواقف التي تواجهها كسيدة مطلقة وبسبب ترأسها منصب غير معتاد على السيدات فى الصعيد.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، بسنت شوقى، صفاء الطوخى، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.

وفى سياق آخر تصور بسنت المشاهد الأخيرة من فيلم "السيستم" الذى تجسد فيه شخصية "عائشة" وهى فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثير الفاشلة معهم في حياتها، ويشارك في بطولة العمل أحمد الفيشاوى وطارق لطفى، نسرين طافش، محمد على رزق، وضيوف الشرف ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

يذكر أن بسنت شوقى شاركت في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "علاقة مشروعة" المكون من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".