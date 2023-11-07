شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء جبيل: دورى فى "ورق التوت" فيه كل ما يحلم به الممثل ونناقش قضايا حساسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة ثراء جبيل عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل "ورق التوت" الذى يتواصل عرضه حاليًا على قناة cbc، وقالت فى تصريحات لـ"الخليج 365": "ورق التوت مسلسل قريب لقلبى، لأن دورى فيه كل حاجة ممكن يكون بيحلم بيها أي ممثل، وذلك من خلال دور "سامية" المرطب والملىء بالتفاصيل، فالشخصية مشتتة بين عالمين، عالم البيئة الشعبية اللي جاية منها وشغلها كبائعة في المترو، والحجاب، وقمع أخوها ليها وعالم التمثيل وأكاديمية الفنون والمسرح ودراسة فنون الأداء".

وأشارت ثراء إلى أن ورق التوت طال انتظار عرضه لاسيما أنه تم الانتهاء من تصويره منذ عامين لافتة: "رغم الانتظار الطويل للمسلسل إلا أن عرضه في الوقت الحالي تزامن مع أحداث فلسطين، وذلك كسر فرحتنا بعرضه، وخلانا نستحي من الاحتفاء بشغلنا فيه وده نصيب، وسعيدة إن المسلسل هو التعاون الثالث بيني وبين المخرج حسام علي بعد "الرحلة" و"لآخر نفس" وهو من المخرجين اللي برتاح في الشغل معاهم جدًا عشان هو من أكتر الناس المؤمنة بيا".



ثراء جبيل على بوستر ورق التوت

وحول تقديمها شخصية "سامية" التي تمثل السيدات اللاتى تتعرض للعنف الأسرى وهل شاهدت أمثلة قريبة منها تعرضن لذلك، أوضحت ثراء: "أكيد أعرف ناس قريبة منى حصلها كدة، وعمومًا القانون دلوقتي بيحفظ حق أي فرد في العيلة يتعرض لعنف أسري، وهناك محاضر وبلاغات وعقوبات رادعة، وسعيدة إن المسلسل يسلط الضوء على مشاكل حساسة بيواجهها المجتمع المصري".

وتحدثت ثراء جبيل عن التجربة الشبابية في المسلسل وملائمتها للموضوعات المطروحة والتي تخص الشباب وقالت:"التجربة الشبابية، فمصر مليئة بالمواهب، والناس متعطشة لوجوه جديدة، وحصر الأعمال والأدوار لفئة معينة من الممثلين مضر جدا للصناعة وللممثل نفسه، وهنا عايزة أبدي إعجابي وتقديري لللمخرج حسام علي ولشركة الانتاج على ثقتها في الشباب وإعطائهم فرص ومساحات يبدعوا فيها وموهبتهم تشوف النور، فنجد في العمل اية سليم مصطفى منصور طارق عبيد رضوى جودة مواهب مبهرة في ، وخالد أنور مشاهده بتقشعرني عينه وصدقه واحساسه".



ثراء جبيل فى مشهد من ورق التوت

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

مسلسل "ورق التوت" يعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.