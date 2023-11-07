شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تواجه الموسم الثانى من سلسلة Wednesday.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه الموسم الثاني من مسلسل Wednesday صعوبات في الإنتاج بعد خسارة أحد أعضاء فريق العمل الرئيسيين في منتصف التصوير، كان قد تم تجديد مسلسل منصة نيتفلكس، الذي تقوم ببطولته جينا أورتيجا بدور وينذاى أدامز، سريعًا لموسم الثاني بعد أن أصبح المسلسل أحد أكثر العناوين نجاحًا على منصة البث المباشر.

وبما أن الإنتاج في الموسم الثاني معلق حاليًا بسبب الإضرابات المستمرة في هوليوود، لكن مسلسل Wednesday تعرض لضربة إضافية بعد الأخبار التي تفيد بأن الممثلة ثورا بيرش، التي انضمت كـ بطلة جديدة في الموسم الثانى من العمل، اضطرت إلى الاستقالة قبل إكمال مشاهدها.

وقال المسئؤل عن الممثلة لـ شركة MGM التي تنتج المسلسل لـ Deadline: "لقد عادت بيرش إلى الولايات المتحدة للاهتمام بأمر شخصي ولن تعود إلى الإنتاج"



ثورا بيرش

ووفقًا للمصادر التي تحدثت إلى Deadline، اضطرت بيرش إلى العودة إلى المنزل بسبب علاج أحدى أفراد الأسرة، رغم أنها لم تكمل مشاهدها، إلا أنها "انتهت من تصوير الجزء الأكبر" من الدور، في الموسم الثاني، ستلعب بيرش دور الأم في مسكن Wednesday، تمارا نوفاك.

ومع ذلك، من غير الواضح حاليًا ما إذا كانت مشاهد بيرش ستظهر بالفعل في المسلسل، حيث لا يزال من الممكن إعادة صياغة شخصيتها، ولكن تم الإبلاغ عن أن المنتجين سيحتاجون إلى إضافة شخصية جديدة لإنهاء قصتها.

يعود للموسم الثاني، إلى جانب أورتيجا، كاثرين زيتا جونز ولويس جوزمان، اللذان يلعبان دور مورتيسيا وجوميز أدامز، على التوالي.