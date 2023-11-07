ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة الأميركية غوينيث بالترو الفائزة بجائزة أوسكار أنها إبتعدت عن هوليوود في السنوات الأخيرة وركزت على ماركة Goop التي أطلقتها عام 2008.
وشاركت في Fashion Awards في نيوريورك وكشفت عن توقفها عن التمثيل وعن الشخص الذي يمكنه أن يساهم في عودتها. وهي لم تقدم أية وعود عن عودتها لكنها أقرت أنها ستواجه صعوبات للعودة الى عالم التمثيل وكشفت أن زميلها روبرت داوني جونيور قد يؤثر على قرارها الى حد ما. يذكر أن روبرت وغوينيث ظهرا معاً في عدة أعمال منها Iron Man، Avengers endgame، The Avengersوغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إبتعادها عن هوليوود... هذا الممثل قد يقنع غوينيث بالترو بالعودة عن قرارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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