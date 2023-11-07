نجم شهير: "أكره أن أكون في الأماكن العامة"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الموسيقي ماشين غان كيلي خلال مقابلة أجراها معه مارتن براندل خلال حضوره السباق البرازيلي في سان باولو F1 Grand Prix، رداً على سؤال عن مهنته، أنه لا يفكر في الوقت الحاضر بمستقبله المهني.

وتم تداول رده على الصحافي بطريقة جافة وسلبية على مواقع التواصل الإجتماعي، فأعرب ماشين غان كيلي عن إستيائه من ردود الفعل السلبية بحقه، وقال إن أحدهم وضع الميكروفون أمام وجهه وكان صوت المحركات عالياً جداً، وكان يريد أن أتمتع بوقته ومتابعة السباق. وأضاف قائلاً: "أكره أن أكون في الأماكن العامة".