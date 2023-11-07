ميرنا وليد - بيروت - إنفجرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد غضباً، بعد أزمة الممثل المصري محمد سلام، ووجهت إنتقاداً حاداً للممثل المصري بيومي فؤاد.

وقالت ريهام واصفة كلامه بغير المنطقي والمستفز: "ناس كتير شايفة مكنش يصح تضحك في الوقت ده، والأسبوع اللي محمد سلام إتكلم فيه كان وضع صعب جدا وما زال. بيومي فؤاد ضحكت على نفسك، والشعب السعودي على راسنا من فوق، إيه دخل ده في إنك رايح تقدم مسرحية تضحك؟ كلنا لنا الشرف نتصور مع السعودي والإماراتي واللبناني، إيه دخل ده في إن كان في مستشفى بينضرب وناس بتموت والدم سايح في كل حتة؟ الفن لو مش هيقوم على إننا نحس بالناس، ولو الفنان ليس لديه إحساس بالآخرين يبقى مش فنان".

كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد تنفجر غضباً وتنتقد بيومي فؤاد.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.