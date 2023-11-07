6 أسماء جديدة تنضم إلى لائحة الفنانين الممنوع التعامل معهم.. فمن هم؟

ميرنا وليد - بيروت - أضاف نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي 6 أسماء جديدة على قائمة الممثلين المصريين الذي يمنع التعامل معهم قبل حل مشاكلهم مع النقابة.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن النقابة: "قررت نقابة المهن التمثيلية إيقاف عدد من الممثلين الشباب، وهم علي السبع، ولبنة إيهاب، وبسمة نبيل، وأحمد أزعر، ومنة صلاح، وأحمد طارق، ومنعهم من تصاريح العمل لعدم احترامهم قواعد وقوانين النقابة، لمشاركتهم في العديد من الأعمال الفنية دون تصريح".

وكانت قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، بقرار من النقيب أشرف زكي، قائمة بـ 20 ممثلاً وممثلة مصريين يمنع العمل معهم أو إعطاؤهم تصريحات بالعمل مرة ثانية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم بدون تصريح، في حال خالفوا القرار.

وأبلغت النقابة جميع شركات الإنتاج ببيان لحظر التعامل معهم إلى حين تسوية أوضاعهم، وشمل هذا القرار الممثلين رحمة حسن وناردين فرج وعمرو جمال وإنجى كيوان وياسمين داود ونينا المغربي وعمر شرقي وراندا عبد السلام وعمرو ممدوح وشيما الشريف وسالي حماد ومروان يونس وفدوى عابد وأوتاكا وصلاح الدالي وإلهام وجدي وأنس مبارك وهالة خالد والممثل الشاب يوسف وهبي وهاجر السراج.

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