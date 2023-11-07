فيديو.. هيفاء حسين تكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بمشكلة في الأحبال الصوتية

كشفت الفنانة البحرينية هيفاء حسين عن تطورات إيجابية في حالتها الصحية بعدما أعلنت سابقًا عن إصابتها بمرض في الأحبال الصوتية. في مقطع فيديو نشرته، أكدت هيفاء أنها بخير وتشعر بتحسن كبير، وشكرت جمهورها على محبتهم ودعمهم.

وذكرت هيفاء أنها شعرت بتعب في صوتها قبل 3 أشهر أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل “حكاية لونا” في الأردن، عندما أصيبت بزكام حاد. وبعد العودة إلى البحرين، فقدت صوتها لمدة 10 أيام، مما دفعها لزيارة طبيب مختص. وأكد الطبيب وجود تعب في حبالها الصوتية وعضلات الفم، ونصحها بزيارة أخصائي نطق.