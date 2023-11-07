جانا دياب تنشر فيديو من زيارتها لـ مصر.. ومتابعون: "نورتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت الفنانة الشابة جانا دياب ابنة "الهضبة" عمرو دياب، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وتضمن الفيديو أغنية بصوتها.

وظهرت "جانا" بالفيديو في زيارة لمصر وبالتحديد بمنطقة المقطم وحازت الأغنية على إعجاب متابعيها والذين قاموا بالترحيب بها قائلين: "نورتي المقطم كلها، أهلا بيكي، نورتي مصر يا جانا".

ودعمت "جانا" الشعب الفلسطيني بصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام" والتي تضمنت قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لغزة والذي لا يزال يسفر عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين ما بين الأطفال والشيوخ والنساء.

وعلقت "جانا" على الأحداث المؤسفة قائلة: "أدعو يوما ما أن يستيقظ الأطفال على أصوات الطيور وليس القنابل"، كما نشرت مقطع فيديو أوضحت خلاله محاولة الإعلام الغربي والصهيوني تشويه صورة حقيقة ما يحدث في فلسطين.

وكشفت "جانا" مؤخرًا عن تعاقدها مع شركة "إنترسكوب" وهي شركة تسجيلات أمريكية لتعلن عن بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها النجم عمرو دياب.