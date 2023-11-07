ممثل ومغني أمريكي يدعم القضية الفلسطينية: "حرروا فلسطين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرج الممثل والمغني الأمريكي، كيد كودي عن صمته ودعم الشعب الفلسطيني في حربه ضد الكيان الصهيوني والمستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي وسط مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة واستشهاد الآلاف.

ونشر "كودي" منشورا عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" كتب فيه: "أقف مع الشعب الفلسطيني وأطالب لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لإنهاء هذه الإبادة، قلبي مع أخوتي وأخواتي الذين يعانوا، حرروا فلسطين".

وفوجئ متابعو الممثل الأمريكي، كيد كودي بتعليق الممثل الأمريكي، آرون بول أحد أبطال المسلسل الشهير "Breaking Bad" وقام بتأييد رأي "كيد كودي" قائلا: "أحبك يا صديقي".

وقرر العديد من النجوم حول العالم الخروج عن صمتهم ودعم الشعب الفلسطيني والذي يتعرض لأبشع المجازر وسط قصف متواصل لقطاع غزة والذي لا يزال يسفر عن استشهاد الآلاف من المدنيين.

ومن أبرز هؤلاء النجوم الممثل الأمريكي، مارك رافلو الذي هاجم حكومة جيش الاحتلال بسبب تعنتها وعدم السماح بدخول المساعدات للجانب الفلسطيني وعلق قائلا: "كفى أدخلوا المياه هذا لم يعد مقبولًا، نحن على شفا أزمة صحية على وشك الانفجار في غزة بسبب قلة المياه".